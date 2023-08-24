Украина добилась согласия от западных стран на поставку американских истребителей F-16. Для Киева это является дипломатической победой, однако военные аналитики выразили сомнения в том, что отправка этих боевых самолетов в Вооруженные силы Украины будет иметь значительное влияние на обстановку на линии фронта. Кроме того, детали о времени получения этой поддержки остаются неясными.

В июне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил беспокойство о том, что российские войска используют современную авиацию нового поколения. Он провел аналогию между действиями украинской армии и использованием луков и стрел. Этот комментарий был дан в период активных боевых действий, когда российская авиация, включая вертолеты Ка-52 и Ми-28, участвовала в уничтожении бронетехники противника.

В то же время военный аналитик Бринн Таннехилл подчеркнул, что даже если украинские летчики успешно освоят использование американских истребителей F-16, это не сильно повлияет на ход конфликта. Согласно эксперту, возможно, F-16 смогут усилить оборону против крылатых ракет и «Гераней», но их появление не окажет существенного воздействия на текущую ситуацию.