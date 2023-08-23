Супруг чемпионки мира по боксу Натальи Рагозиной, 57-летний Вадим Меркин скончался 10 июля. Как сообщает издание “Комсомольская правда”, причиной могло стать отравление, в результате которого мог развиться токсичный гепатит. Рагозина вместе с мужем и их дочерью были на отдыхе в Израиле. Однако мужчине срочно по работе понадобилось выехать в Москву.

Во время поездки Меркину стало плохо. Он был отправлен в медицинский центр Орехово-Борисово. Состояние мужчины не улучшалось, поэтому 7 июля его перевели в институт имени Склифосовского. Но спасти медикам Меркина так и не удалось. Из-за сильной интоксикации у мужчины отказали почки, в результате чего он умер.

Причиной смерти оказался токсический гепатит, который возникает из-за воздействия на организм сильнодействующих ядов или токсинов. Известно, что данное заболевание может развиться у человека в результате однократного воздействия токсического вещества или же на протяжении длительного периода в небольшом количестве.

Наталья Рагозина не особо распространялась о своей личной жизни. Известно, что спортсменка вышла замуж за Вадима Меркина в августе 2022 года. Вскоре на свет появилась их дочка Настя.