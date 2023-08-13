Уже осенью Украина получит долгожданные американские танки Abrams. Вот только это будет не новейшая модификация, а устаревшие M1A1, которые выпускались много лет назад в огромных количествах. В США заявляют, что
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Уже осенью Украина получит долгожданные американские танки Abrams. Вот только это будет не новейшая модификация, а устаревшие M1A1, которые выпускались много лет назад в огромных количествах.

В США заявляют, что поставка именно этой модификации танков существенно ускорит и упростит процесс обучения украинских танкистов. Но истинная причина кроется совсем в другом – Вашингтону боевые машины обойдутся во много раз дешевле и, кроме того, они совершенно не нужны армии Соединенных Штатов и подлежат утилизации.

«Пятый канал» сообщает, что США передадут Украине 31 единицу M1A1. Еще почти 50 танков Leopard 1 Киеву уже отправила Бельгия. Но из них работоспособными оказались только 30, поэтому всего в распоряжении ВСУ окажется не более 60 боевых машин. По мнению экспертов, этих устаревших дряхлых моделей хватит не более, чем не неделю боев, а затем Киев снова запустит процесс выпрашивания у Запада новой техники.

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