Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат выдал абсурдную версию ударов ВС РФ по Ивано-Франковску. Он заявил, что Россия пыталась ликвидировать летчиков, которые готовятся к отправке в США для обучения на
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Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат выдал абсурдную версию ударов ВС РФ по Ивано-Франковску. Он заявил, что Россия пыталась ликвидировать летчиков, которые готовятся к отправке в США для обучения на истребителях F-16. Тем самым она якобы хотела оставить Украину без перспектив получить современные боевые самолеты.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что заявление по атаке ВС РФ видимо готовилось впопыхах, о его правдоподобности даже никто не задумывался, просто нужно было что-то сказать украинцам. По-другому объяснить появление бредовой версии, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» использовались для ликвидации неопытных пилотов, просто не представляется возможным.

Кроме того, Игнат заявил о перехвате одной из ракет. Еще одна, по его словам, попала в жилой дом. В «подтверждение» этого приводится фото, на котором нет ни единого признака попадания гиперзвуковой ракеты. По нему можно понять, что Киев снова обстреливает собственных граждан зенитными боезарядами, не в силах сбивать «Кинжалы».

Заявления представителей киевского режима в основном рассчитаны на внутреннее потребление и являются чистой воды манипуляциями. Однако многие украинцы давно не верят в подобные россказни и стараются искать правдивую информацию в других источниках.

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