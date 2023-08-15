Российские ракеты на пути к цели постоянно меняют направление, что существенно осложняет их перехват. Пока дежурный войск ПВО пишет три слова «ракета на Киев», боезаряд успевает поменять маршрут и начинает
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Российские ракеты на пути к цели постоянно меняют направление, что существенно осложняет их перехват. Пока дежурный войск ПВО пишет три слова «ракета на Киев», боезаряд успевает поменять маршрут и начинает движение совсем в другую сторону, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Российские военные, по его словам, так разрабатывают и программируют схему движения боезаряда, чтобы обойти ранее разведанные позиции противовоздушной обороны и сбить ее с толку. Поэтому изменения направления могут происходить несколько раз по пути к цели.

Помимо этого, Игнат в очередной раз заявил, что имеющиеся в распоряжении украинской армии средства ПВО не могут справиться с уничтожением ракет Х-22, выпускаемых обычно с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Также ранее он признавал невозможность перехвата противокорабельных “Ониксов”, используемых для ударов по наземным целям.

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