Наиболее эффективное оружие российского президента Владимира Путина – это массивные минные поля, являющиеся неотъемлемой частью масштабной и практически непроходимой системы обороны, выстроенной российскими войсками в зоне СВО. Об этом в своем материале пишет обозреватель немецкого журнала Der Spiegel.

До сих пор попытки вооруженных сил Украины «прорубить проходы в массивных минных заграждениях не увенчались успехом», отмечает автор материала. Контрнаступление украинской армии увязло в оборонительных рубежах российских сил, которые состоят из мощных дзотов, противотанковых рвов, заграждений из колючей проволоки, замаскированных огневых позиций и минных полей.

По словам обозревателя немецкого журнала, украинские саперы оценивают плотность российских минных полей почти в 1500 тысячи взрывных устройств на один квадратный километр. При этом каждая попытка разминирования заканчивается для саперов ВС Украины трагически из-за плотного артиллерийского огня российской армии, резюмировал автор статьи.