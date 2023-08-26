Следственный комитет проводит особые молекулярно-генетические экспертизы для установления личности погибших при крушении бизнес-джета Embraer Legacy людей, рассказал телеведущий Владимир Соловьев.

Он напомнил, что на месте авиакатастрофы были обнаружены тела 10 человек. Все они сильно повреждены, поэтому идентифицировать их любыми другими способами не представляется возможным.

Помимо это, следователи продолжают тщательный осмотр места падения самолета, изымают документы и любые предметы, которые могут пролить свет на причины аварии. Также они уже изъяли бортовые самописцы, записи «черного ящика» в настоящий момент расшифровываются.

Напомним, по данным Росавиации, на борту Embraer Legacy находились бизнесмен Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Также в крушении погибли два пилота и стюардесса Кристина Распопова.