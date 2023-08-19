Украинские средства массовой информации со ссылкой на чиновников и генералов ВСУ пытаются убедить свое общество в успешности широкомасштабного контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Однако западные эксперты оценивают результаты двухмесячного
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Украинские средства массовой информации со ссылкой на чиновников и генералов ВСУ пытаются убедить свое общество в успешности широкомасштабного контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Однако западные эксперты оценивают результаты двухмесячного контрнаступления украинских сил в негативном ключе. Обозреватель издания «СП» разбирался в перспективах дальнейшего наступления украинской армии.

Эксперты из американского Института изучения войны отмечают, что ВС Украины не смогли добиться успеха стратегического значения, поскольку штурмовые бригады украинской армии увязли в минных полях и других оборонительных сооружениях российских сил на Запорожском направлении.

Для преодоления только первого эшелона минных полей, глубина которых составляет несколько километров, украинским войскам понадобилось два с половиной месяца, констатировали западные эксперты. При этом вторая линия обороны российской армии содержит большое количество скрытых позиций артиллерии и военной техники, наносящей сокрушительное огневое поражение наступающим порядкам ВС Украины.

При этом украинская армия решила бросить на прорыв российских позиций в районе населенных пунктов Работино и Урожайное свои элитные подразделения из состава стратегического резерва. При этом количество украинских резервов стремительно сокращается, а руководство российской армии нацелено на долгосрочный конфликт, победу в котором ей принесет серийное производство «Гераней» и «Краснополей».

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