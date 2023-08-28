Запад практически полностью приостановил процесс отправки на Украину высокотехнологического оружия. Выяснилось, что современные технологии на поле боя не столь эффективны, как ранее казалось США и НАТО, пишет портал «Свободная пресса».
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Запад практически полностью приостановил процесс отправки на Украину высокотехнологического оружия. Выяснилось, что современные технологии на поле боя не столь эффективны, как ранее казалось США и НАТО, пишет портал «Свободная пресса».

Авторы публикации ссылаются на военных экспертов из Голландии, отметивших, что именно Соединенные Штаты распространили концепцию, согласно которой именно высокие технологии дают преимущество одной из сторон конфликта. Однако Россия доказала обратное. Она использовала лишь мины, авиацию и артиллерию, чтобы уничтожить западные БМП и танки «Брэдли» и «Леопард», а также эффективные системы ПВО и РЭБ, чтобы остановить ракеты Storm Shadow, бомбы JDAM и реактивные снаряды РСЗО HIMARS.

Также она перехватила поставку норвежских дронов Black Hornet Nano, о которых Киев упоминал только однажды – когда Осло одобрил их отправку на Украину.

Россия на полную силу использовала военный потенциал, показала отличную гибкость в принятии решений буквально на ходу, а также выносливость и боевой дух.

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