Соединенные Штаты пристально наблюдают за совместными учениями российского Северного флота и Китая. Портал «Свободная пресса» сообщает, что Вашингтон считает эти маневры демонстрацией силы. РФ таким образом показывает, что контролирует Северный
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Соединенные Штаты пристально наблюдают за совместными учениями российского Северного флота и Китая. Портал «Свободная пресса» сообщает, что Вашингтон считает эти маневры демонстрацией силы. РФ таким образом показывает, что контролирует Северный морской путь и не намерена уступать его США.

Россия совершенно обоснованно считает Севморпуть своим, она готова гарантировать полную безопасность американских и других судов. Разумеется, за определенную плату. При этом Китай не пытается предъявлять РФ какие-то претензии за эту транспортную артерию, имеющую для Москвы историческое значение.

США же считают, что после таяния арктических льдов Россия должна поделиться частью Севморпути. Причины этого Вашингтон сформулировать не в состоянии, ему просто хотелось бы влиять на события в Арктике. Однако РФ настроена слишком серьезно и поэтому действия Соединенных Штатов не приносят им никаких результатов.

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