Совсем скоро цены на продукты в РФ могут увеличиться на 10-20 процентов. Такой прогноз сделал Алексей Каневский, возглавляющий экономический комитет столичного отделения «Опоры России».

Про его словам, хлеб, яйца, масло, рыба, мясо и другие продукты, которые входят в потребительскую корзину, сперва вырастут примерно на 10 процентов, но затем будут стремиться к 20%.

При этом государство не должно вмешиваться, так как это спровоцирует ажиотажный спрос и в конечном итоге – к еще более сильному подорожанию. Цены со временем стабилизируются сами по себе, цитирует эксперта портал Ura.ru.