Совсем скоро цены на продукты в РФ могут увеличиться на 10-20 процентов. Такой прогноз сделал Алексей Каневский, возглавляющий экономический комитет столичного отделения «Опоры России». Про его словам, хлеб, яйца, масло,
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Совсем скоро цены на продукты в РФ могут увеличиться на 10-20 процентов. Такой прогноз сделал Алексей Каневский, возглавляющий экономический комитет столичного отделения «Опоры России».

Про его словам, хлеб, яйца, масло, рыба, мясо и другие продукты, которые входят в потребительскую корзину, сперва вырастут примерно на 10 процентов, но затем будут стремиться к 20%.

При этом государство не должно вмешиваться, так как это спровоцирует ажиотажный спрос и в конечном итоге – к еще более сильному подорожанию. Цены со временем стабилизируются сами по себе, цитирует эксперта портал Ura.ru.

«Объем покупок и чек будут уменьшаться за счет снижения количества клиентов, желающих приобрести тот или иной товар. В связи с этим продавцы будут за счет своей маржинальности пытаться или стабилизироваться, или даже слегка снижать путем проведения каких-то акций, например», – уверен Каневский.

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