Владимир Поперешнюк, являющийся соучредителем украинской компании, предоставляющей услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, «Новая почта» подверг критике политику нынешней украинской власти. Бизнесмен отметил, что действия киевского режима в отношении украинских
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Владимир Поперешнюк, являющийся соучредителем украинской компании, предоставляющей услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, «Новая почта» подверг критике политику нынешней украинской власти. Бизнесмен отметил, что действия киевского режима в отношении украинских предпринимателей стоит сравнивать с политикой коллективизации в 30-х годах ХХ века во времена УССР, передает украинское издание «Страна.ua».

По его словам, организованная нынешней властью индустриализация «Велике вiдновлення» (Великое восстановление – ред.) подразумевает под собой «раскулачивание» фермеров. Ведь иначе, отметил Поперешнюк, действия Гетманцева, направленные против ФОПов (физическое лицо, оформленное как предприниматель – ред.), назвать нельзя. «То, что я вижу, нам постоянно зажимают гайки. Постоянно», — заявил бизнесмен.

Соучредитель «Новой почты» подчеркнул, что даже вначале СВО на Украине «была атмосфера свободы, экономической вольности. Но с каждым днем это закручивается и закручивается».

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