К автодилерам уже поступили первые автомобили Lada Granta Drive Active. Группа Avtograd News «ВКонтакте» опубликовала фотографии этих машин. У нескольких авто от Lada Sport уже появились владельцы. Эти машины оснащаются
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К автодилерам уже поступили первые автомобили Lada Granta Drive Active. Группа Avtograd News «ВКонтакте» опубликовала фотографии этих машин.

У нескольких авто от Lada Sport уже появились владельцы. Эти машины оснащаются 16-клапанным двигателем и антиблокировочной системой ABS.

Авторы публикации подсчитали, что модификация автомобиля Lada Granta Drive Active обойдется на 73 тысячи рублей дороже, чем обычная «Гранта». 33 из них потребуется доплатить за двигателя, а еще 40 тыс. – за ABS.

Инсайдерские ресурсы отмечают, что компания производитель готова выпускать новую модель авто в достаточных количествах, что позволит удовлетворить все потребности рынка.

О поступлении Lada Granta Drive Active к дилерам информация появилась 10 дней назад. Но тогда речь шла о модификации с 8-клапанным двигателем.

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