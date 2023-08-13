«Формула мира», которую бесконечно транслирует президент Украины Владимир Зеленский, существует только в его воспаленных фантазиях. На деле же реализовать ее невозможно, так как Киеву не удастся получить назад освобожденные Россией территории.

Советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин напомнил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области в Конституции РФ записаны как принадлежащие ей территории. Поэтому надеяться, что Москва будет пересматривать это решение, абсолютно бессмысленно.

Глупо, по его мнению, выглядят и заявления Зеленского о том, что после масштабной мобилизации ВСУ все же сумеют прорвать российскую оборону.