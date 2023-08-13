Западные партнеры киевского режима хотят видеть на посту министра обороны Украины женщину. Об этом в своем материале сообщает украинское издание «Страна.ua».

Журналисты издания отмечают, что на фоне постоянных коррупционных скандалов, в которых в той или иной степени замешан нынешний глава оборонного ведомства Алексей Резников, его отставка выглядит весьма «вероятной» уже в ближайшее время.

При этом западные партнеры киевского режима якобы изъявили желание увидеть во главе Министерства обороны Украины женщину. Среди возможных кандидатов на пост министра обороны украинские журналисты приводят вице-премьера Ирину Верещук, волонтера Марию Берлинскую и директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

Действующий министр обороны Алексей Резников может получить новую должность в виде посла Украины в Великобритании или Соединенных Штатах Америки.

Напомним, что еще в январе текущего года Министерство обороны Украины попало в коррупционный скандал. Стало известно, что чиновники оборонного ведомства закупали продукты для армии по завышенным в разы ценам. Тогда своего поста лишился замминистра обороны Вячеслав Шаповалов.