В распоряжении России есть 3,55 тысячи современных истребителей с хорошо обученными летчиками. Поэтому F-16 Украине не помогут, уверены пользователи социальной сети X (экс-Twitter). Так они прокомментировали поездку президента Украины Владимира
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В распоряжении России есть 3,55 тысячи современных истребителей с хорошо обученными летчиками. Поэтому F-16 Украине не помогут, уверены пользователи социальной сети X (экс-Twitter).

Так они прокомментировали поездку президента Украины Владимира Зеленского в Голландию и Данию, а также высказывание советника главы МВД страны Антона Геращенко об американских истребителях.

«Они умирают за расширение НАТО. Следовало бы оставить Путина в покое, и этого бы никогда не случилось. Я виню Байдена и НАТО!», – написал пользователь Gung Ho.

Другой комментатор с грустной иронией написал, что Зеленский совсем скоро начнет просить у Запада ядерное оружие.

«Почему бы вам, разжигающим войну клоунам, не построить свои?», – отметил один из читателей, намекнувший, что Украина за всю свою 20-летнюю историю не сподобилась произвести ни одного боевого самолета.

Пользователь Dean T. написал, что пока «клоун Зеленский» не пойдет на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, смерти на Украине будут продолжаться. F-16 никак не помогут Киеву, так как ему нечего противопоставить России.

«Что ты чувствуешь по поводу того, что украинских пилотов будут сбивать в F-16?» – написал TruthPulse.

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