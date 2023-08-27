Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий посетил Красноярск своим заявлением о мэре и воздушном шарике спровоцировал скандал среди представителей местной власти. Во время общения с журналистами, Слуцкий предложил «вставить его меру»,
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий посетил Красноярск своим заявлением о мэре и воздушном шарике спровоцировал скандал среди представителей местной власти.

Во время общения с журналистами, Слуцкий предложил «вставить его меру», имея ввиду воздушный шарик, которые мешался в кадре. Данное высказывание Леонида Слуцкого возмутило и. о. первого заместителя губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко.

«Удивительная пошлость и грубость. А вообще у нас в Сибири принято за свои слова отвечать, Леонид Эдуардович», – прокомментировал слова лидера партии ЛДПР Пономаренко.

В настоящий момент мэр города Владислав Логинов пока никак не отреагировал на слова Слуцкого. Однако некоторые красноярцы уже призвали городского голову привлечь главу ЛДПР к ответу за столь «грубое и пошлое заявление».

Напомним, что Леонид Слуцкий прибыл в Красноярск в рамках предвыборного турне партии ЛДПР.

Вам может понравиться
Киев имеет все шансы получить до 200 американских истребителей F-16, но для этого придется выполнить целый ряд условий. Об этом агентству ТАСС рассказал главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Военный эксперт Коротченко: Украина получит от Запада до 200 истребителей F-16

Киев имеет все шансы получить до 200 американских истребителей F-16, но для этого придется выполнить целый ряд условий. Об этом агентству ТАСС рассказал главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Издание «Московский комсомолец» опубликовало свежую версию крушения самолета Евгения Пригожина. Она основывается на информации о недавнем ремонте бизнес-джета, у которого вышел из строя турбохолодильник. Ремонт начался еще в середине июля.

Авиаэксперт Гусаров прокомментировал новую версию теракта в самолете Пригожина

Издание «Московский комсомолец» опубликовало свежую версию крушения самолета Евгения Пригожина. Она основывается на информации о недавнем ремонте бизнес-джета, у которого вышел из строя турбохолодильник. Ремонт начался еще в середине июля.
Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предупредил, что Латвийская православная церковь (ЛПЦ), относящаяся к Русской православной церкви (РПЦ), может своими действиями привести к расколу. Епископ Савва написал

Московский патриархат предупредил Латвийскую православную церковь об опасности раскола

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предупредил, что Латвийская православная церковь (ЛПЦ), относящаяся к Русской православной церкви (РПЦ), может своими действиями привести к расколу. Епископ Савва написал