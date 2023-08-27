Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий посетил Красноярск своим заявлением о мэре и воздушном шарике спровоцировал скандал среди представителей местной власти.

Во время общения с журналистами, Слуцкий предложил «вставить его меру», имея ввиду воздушный шарик, которые мешался в кадре. Данное высказывание Леонида Слуцкого возмутило и. о. первого заместителя губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко.

«Удивительная пошлость и грубость. А вообще у нас в Сибири принято за свои слова отвечать, Леонид Эдуардович», – прокомментировал слова лидера партии ЛДПР Пономаренко.

В настоящий момент мэр города Владислав Логинов пока никак не отреагировал на слова Слуцкого. Однако некоторые красноярцы уже призвали городского голову привлечь главу ЛДПР к ответу за столь «грубое и пошлое заявление».

Напомним, что Леонид Слуцкий прибыл в Красноярск в рамках предвыборного турне партии ЛДПР.