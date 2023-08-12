Военный корреспондент Александр Сладков заявил в своем Телеграм-канале, что совсем скоро российская армия сможет освободить Купянск и Харьков от украинских националистов. По словам военкора, оборона ВСУ под натиском ВС России просто рассыпается. После того, как ВС России установят контроль над Купянском, следующим этапом станет освобождение Харькова.

Сладков отмечает, что украинским боевикам остается два выхода – спасаться по возможности бегством или сдаваться в плен. «Харьков, готовься к освобождению, мы почти у Купянска», — написал Сладков в своем посте. Также журналист добавил, что украинская армия выдохлась также на Запорожском и Артемовском направлении. В подобной ситуации ВСУ оказались и на других направлениях.

Раннее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что при необходимости российские войска смогут без проблем освободить Харьков, так как украинская армия сейчас находится в плачевном состоянии. Об этом Риттер сказал во время эфира YouTube-канала U.S. Tour of Duty.