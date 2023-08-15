Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что если российское командование решит сбросить на ВСУ свою бомбу, то от Украины ничего не останется. Журналист поделился информацией, что на вооружении ВС России стоит
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Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что если российское командование решит сбросить на ВСУ свою бомбу, то от Украины ничего не останется. Журналист поделился информацией, что на вооружении ВС России стоит авиационная бомба, вес которой составляет 9 тонн.

По словам Сладкова, помимо известного мощного российского вооружения, ВС России обладают девятитонной авиационной бомбой, которая в реальных боевых действиях еще не была применима. Но если возникнет необходимость, то от противника ничего не останется. Об этом Александр Сладков заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он подчеркнул, что если данное оружие будет применено, то от Украины и соседних натовских государств ничего не останется.

Александр Сладков подчеркнул, что у России есть мощь для уничтожения не только Украины, но и всего земного шара. Но это оружие не применяется, а служит сдерживающим фактором для недружественных стран. Разработка авиационной девятитонной бомбы была осуществлена еще во времена холодного конфликта.

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