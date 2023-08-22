После продолжительной болезни в своем лондонском доме скончался представитель известной семьи британских аристократов и первый возлюбленный королевы Камиллы – мистер Кевин Берк. Семья умершего в возрасте 77 лет аристократа обратилась с просьбой сделать посильные пожертвования в Британский фонд сердца в память об усопшем. Церемония похорон мистера Берка пройдет в начале сентября.

Знакомство Кевина и Камиллы произошло в эпоху расцвета британской монархии, когда на престол взошла королева Елизавета II. В то время Милла Шанд, именно так тогда называли молодую и жизнерадостную Камиллу, всегда посещала званые вечера и балы, организованные высшим обществом. Хотя будущая супруга короля Карла III никогда не считалась первой красавицей, однако ее расположения всегда пыталось добиться огромное количество мужчин, благодаря ее особому шарму и харизме.

Мисс Шанд впервые познакомилась с 19-летним Кевином, когда ей самой было всего 17 лет, вскоре после своего первого выхода в свет в Найтсбридже в 1965 году. Молодой сын заместителя председателя авиастроительной компании Hawker Siddeley покорил сердце молодой Камиллы, и пара встречалась на протяжение всего года. Однако после одного лондонского балла Мила Шанд порвала со своим возлюбленным.