На днях в крымских пабликах появился небольшой видеоролик, снятый в одном из аквапарков Алушты, где трое девушек аниматоров весело плясали под старую песню Верки Сердючки. Однако в одном из куплетов
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На днях в крымских пабликах появился небольшой видеоролик, снятый в одном из аквапарков Алушты, где трое девушек аниматоров весело плясали под старую песню Верки Сердючки. Однако в одном из куплетов песни присутствуют строки из украинского гимна, а именно – «Ще не вмерла Украина».

После публикации данного видео в Сети оно набрало большой общественный резонанс. Поэтому уже через несколько часов было опубликовано видеообращение троих девушек с извинениями. Девушки заявили: «Мы поддерживаем нашу родину Российскую Федерацию, нашего президента Владимира Владимировича, всех бойцов, которые сейчас находятся на СВО». При этом свой поступок девушки назвали необдуманным.

Однако через некоторое время в Телеграм-канале «Крымский СМЕРШ» были опубликованы еще кадры с девушками-аниматорами, которые решили исполнить патриотическую песню, в которой присутствуют следующие слова: «Владимир Путин – молодец».

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