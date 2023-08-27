Следственный комитет России сообщил о завершении молекулярно-генетической экспертизы тел, обнаруженных после крушения бизнес-джета в Тверской области. Результаты указывают, что личности всех погибших в точности отвечают полетному листу, ранее озвученному Росавиацией.
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Следственный комитет России сообщил о завершении молекулярно-генетической экспертизы тел, обнаруженных после крушения бизнес-джета в Тверской области. Результаты указывают, что личности всех погибших в точности отвечают полетному листу, ранее озвученному Росавиацией.

Заявление Следственного комитета стало официальным признанием гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ее командира Дмитрия Уткина, а также Сергея Пропустина, Александра Тотмина, Николая Матусеева Валерия Чекалова и Евгения Макаряна.

Кроме того, идентифицированы тела погибших пилотов Рустама Каримова и Алексея Левшина, бортпроводницы Кристины Распоповой.

Бизнес-джет разбился после крушения в Тверской области 23 августа. На борту находилось 10 человек, все они погибли. В настоящий момент СК продолжает расследование причин падения самолета.

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