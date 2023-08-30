Современные системы распознавания лиц давно используются в коммерческих целях, однако доступными и эффективными они стали лишь несколько лет назад. Сегодня использовать их могут даже небольшие компании, которым необходимо обеспечить контроль и управление доступом.

Принцип работы

Как работает система распознавания лиц? Первым делом в нее загружаются фотографии, к примеру сотрудников предприятия. Далее в дело вступает искусственный интеллект, который высчитывает расстояние между определенными точками на лице и создает уникальный идентификатор, состоящий из цифр и букв.

Этот код остается неизменным даже в том случае, если в дальнейшем будут загружаться фотографии, сделанные с разных ракурсов или имеющие ненадлежащее качество.

В дальнейшем система идентифицирует лица по уже упомянутому идентификатору с точностью 97,96%, что является весьма высоким показателем.

Функциональность систем распознавания лиц

Изначально они использовались в качестве более эффективной замены системам контроля и управления доступом. Распознавание лиц дает возможность окончательно распрощаться с пропусками или картами, различными брелоками или другими устройствами, хранящими данные о пользователям.

Кроме того, система позволяет разграничить доступ в различные помещения предприятия, открыть его только тем сотрудникам, которые имеют на это право. Таким же образом разрешается или запрещается вход на территорию предприятия.

Кроме того, стоит выделить несколько других полезных функций:

учет рабочего времени, сбор информации о том, когда сотрудник пришел на работу и ушел домой. В дальнейшем можно интегрировать систему с CRM либо другим ПО для автоматизации бизнес-процессов;

измерение температуры. Эта опция была чрезвычайно актуальной во время пандемии коронавируса и избавляла от необходимости использовать обычные градусники, бегая с ними по цехам;

мгновенный обмен информацией между головным офисом и филиалами предприятия, возможность получить данные на всех сотрудников одним нажатием кнопки;

идентификация лиц, виновных в чрезвычайных ситуациях на предприятии, предотвращение краж, халатного отношения к своим служебным обязанностям.

Высокоточные системы распознавания лиц INOFACE решают все эти и другие проблемы, они разрабатываются в полном соответствии с особенностями конкретного предприятия. Чтобы рассчитать стоимость решений или оформить заказ, достаточно связаться с менеджером или оставить свои контактные данные для связи.