Современный российский турист избалован обилием предложений для проведения вожделенного отпуска. Причем большинство зарубежных и отечественных гостиниц предлагают своим отдыхающим в качестве питания – шведский стол. «МК» в своем материале попытался
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Современный российский турист избалован обилием предложений для проведения вожделенного отпуска. Причем большинство зарубежных и отечественных гостиниц предлагают своим отдыхающим в качестве питания – шведский стол. «МК» в своем материале попытался разобраться в пользе или вреде подобного питания.

Питание в виде шведского стола в современных гостиницах для многих туристов является по истине спасением. Ведь заставить многих современных детей завтракать, обедать и ужинать в строго отведенное для этого время, да еще и без возможности выбрать блюдо самому, очень сложно. При этом свобода выбора еды, предлагаемая шведским столом, воспринимается многими детьми, как игра. В итоге малыши все равно выбирают одно из предложенных блюд.

При этом, наблюдая за поведением взрослых при выборе продуктов шведского стола, вполне можно составить психологический портрет туриста. Например, у шведского стола всегда можно встретить «необходимого» отдыхающего. Такие люди обычно так долго решают, какое именно блюдо им выбрать, что возле них образуется очередь, а обойти его зачастую физически невозможно. Отсюда и народное прозвище – «необходимые».

Еще одним ярким психотипом, встречающемся у шведского стола, является так называемый «несун». В советское время так называли людей, которые тащили домой все, что плохо лежит на их рабочем месте. А в современных отелях так называют людей, которые могут с завтрака унести в свой номер еды, которой хватит на полноценный обед.

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