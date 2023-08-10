Североатлантический военный блок может прекратить своё существование. Это произойдёт, если в США президентом снова выберут Дональда Трампа. Такую точку зрения высказал шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд – сообщает РИА “Новости”.

В одном из интервью Ослунд напомнил, что Трамп пока был хозяином Белого дома уже намеревался вывести США из НАТО – это было бы равносильно развалу альянса. Кроме этого, шведский дипломат обратил внимание, что Трамп никогда не критиковал политику президента Владимира Путина. Это означает, что в некотором смысле он “работает на Путина”, подчеркнул Ослунд.

Шведский дипломат также призвал страны, входящие в НАТО, не питать иллюзий относительно того, что США их поддержат при любом руководстве. Многое зависит от того, кто является хозяином Белого дома, отметил эксперт.

В своих речах Трамп неоднократно высказывал мысль, что конфликт на Украине выгоден только Джо Байдену и его семье, но никак не народу Америки. Экс-президент отмечал, что в случае своего нового избрания сможет закончить конфликт между Москвой и Киевом в кратчайшее время. Правда не уточнял, как именно он собирается это сделать.