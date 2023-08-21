Согласие США на передачу Украине голландских и датских истребителей F-16 – это часть масштабного американского бизнес-проекта. Вашингтон реализует его с первых дней специальной военной операции, рассказал военный аналитик Владислав Шурыгин.
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Согласие США на передачу Украине голландских и датских истребителей F-16 – это часть масштабного американского бизнес-проекта. Вашингтон реализует его с первых дней специальной военной операции, рассказал военный аналитик Владислав Шурыгин.

Он пояснил, что Дания и Нидерланды отправят на Украину древние самолеты выпуска 80-х годов прошлого столетия. Взамен им придется покупать у Вашингтона новенькие, но очень дорогие «летающие компьютеры» F-35.

По информации эксперта, истребители F-16, которые модернизировались в последний раз в конце 90-х, оцениваются максимум в 4 миллиона долларов за штуку. Цена одного самолета пятого поколения F-35 – уже 93 млн долларов. При этом у них гораздо выше эксплуатационные расходы.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее заявлял, что Дания и Голландия может отправить на Украину истребители с американскими наемниками, что позволит обойтись без обучения боевиков ВСУ.

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