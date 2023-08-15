Всего трое российских бойцов на протяжении 16 часов сдерживали атаки украинского взвода из 15 военнослужащих. Об этом порталу Ura.ru рассказал штурмовик из Кургана с позывным «Белый».

Он, пулеметчик из Самары «Расписной» и еще один военнослужащий, остались втроем против 15 боевиков ВСУ. Противник забрасывал российские позиции гранатами и пытался атаковать сразу с нескольких сторон.

«Белый» помогал пулеметчику, что позволяло сдерживать противника. Когда стали заканчиваться патроны, российские военные воспользовались помощью артиллерии.

«Когда их гранаты начали долетать до нас, а наши боекомплекты заканчиваться, то вызвали на себя пушку „Рапиру“. Благодаря этому удалось ликвидировать несколько националистов и добыть патроны. Бой длился около 16 часов», – рассказал курганский штурмовик.

Также он отметил, что несмотря на численное превосходство противника, позиции удалось удержать.