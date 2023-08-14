Суровые условия реальных боевых действий выявили серьезные недостатки в конструкции военной техники западного производства. С таким заявлением на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2023» выступил глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей
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Суровые условия реальных боевых действий выявили серьезные недостатки в конструкции военной техники западного производства. С таким заявлением на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2023» выступил глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу в понедельник 14 августа.

По его словам, вооружение российского производства подтвердило на практике свою надежность и эффективность в зоне проведения специальной военной операции, в отличии от разрекламированной военной техники западного производства. Ознакомится с недостатками западных бронемашин сможет каждый желающий, посетив экспозицию трофейного оружия.

Шойгу подчеркнул, что отечественные научно-исследовательские центры и российские предприятия оборонного комплекса представят свои передовые разработки, большая часть которых уже внедряется в подразделения российской армии, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

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