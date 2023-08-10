В Сети опубликовали первые фотографии странного беспилотника с коробкой, подписанной словом SOS, который был обнаружен в одном из московских дворов, расположенных по улице Солнечногорской. Соответствующие снимки были выложены авторами Телеграм-канала
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети опубликовали первые фотографии странного беспилотника с коробкой, подписанной словом SOS, который был обнаружен в одном из московских дворов, расположенных по улице Солнечногорской. Соответствующие снимки были выложены авторами Телеграм-канала Shot.

На опубликованных кадрах можно увидеть, лежащий на тротуаре квадрокоптер, предположительно модели Dji mavic pro 2, оборудованный камерой. При этом никаких следов повреждений ни самого дрона, ни местности вокруг него не наблюдается.

Сообщается, что квадрокоптер приземлился недалеко от теплового пункта Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Дрон был обнаружен одним из сотрудников МОЭК, который сразу же вызвал на место представителей правоохранительных органов.

В настоящий момент место, на котором был обнаружен квадрокоптер, оцеплено полицией. Данных о содержании странной коробки с надписью SOS пока не обнародовано.

Вам может понравиться
Совместная исследовательская группа в Японии, состоящая из специалистов Национального института материаловедения (NIMS) и Токийского университета, разработала самый быстрый в мире двухслойный транзистор, способный имитировать электрический отклик нейронов головного мозга человека.

В Японии создан нейроморфный двухслойный транзистор с рекордным быстродействием

Совместная исследовательская группа в Японии, состоящая из специалистов Национального института материаловедения (NIMS) и Токийского университета, разработала самый быстрый в мире двухслойный транзистор, способный имитировать электрический отклик нейронов головного мозга человека.
ВСУ при организации очередной атаки дронов на Москву попытались схитрить и обмануть российскую ПВО. Беспилотники совершали «зеркальный полет», заходя на столицу с двух противоположных сторон, рассказал изданию «МК» военный эксперт

МК: Кнутов объяснил смысл «зеркального» прорыва дронов ВСУ в Москву

ВСУ при организации очередной атаки дронов на Москву попытались схитрить и обмануть российскую ПВО. Беспилотники совершали «зеркальный полет», заходя на столицу с двух противоположных сторон, рассказал изданию «МК» военный эксперт
Часть предоставленной ВСУ западной военной техники не предназначена для полномасштабных боевых действий, а инструкторы стран НАТО плохо представляют себе, как действует российская армия. Такие жалобы всё чаще можно услышать от

NYT: военные ВСУ жалуются на западную технику и обучение в странах НАТО

Часть предоставленной ВСУ западной военной техники не предназначена для полномасштабных боевых действий, а инструкторы стран НАТО плохо представляют себе, как действует российская армия. Такие жалобы всё чаще можно услышать от