В Сети опубликовали первые фотографии странного беспилотника с коробкой, подписанной словом SOS, который был обнаружен в одном из московских дворов, расположенных по улице Солнечногорской. Соответствующие снимки были выложены авторами Телеграм-канала Shot.

На опубликованных кадрах можно увидеть, лежащий на тротуаре квадрокоптер, предположительно модели Dji mavic pro 2, оборудованный камерой. При этом никаких следов повреждений ни самого дрона, ни местности вокруг него не наблюдается.

Сообщается, что квадрокоптер приземлился недалеко от теплового пункта Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Дрон был обнаружен одним из сотрудников МОЭК, который сразу же вызвал на место представителей правоохранительных органов.

В настоящий момент место, на котором был обнаружен квадрокоптер, оцеплено полицией. Данных о содержании странной коробки с надписью SOS пока не обнародовано.