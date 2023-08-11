Депутаты Бундестага давят на правительство ФРГ, чтобы вынудить его принять решение о поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus. Однако пока этот шаг скорее всего отложен, сообщает издание Bild.

Эту информацию подтвердил и канцлер Германии Олаф Шольц, который прокомментировал последние слухи о ракетах в интервью Thueringer Allgemeine. Он отметил, что сейчас Германия сконцентрирована на поставках Киеву средств ПВО, танков Leopard и тяжелой артиллерии. В ближайшее время она не намерена этот курс изменять.

Слухи о скорой отправке на Украину ракет Taurus распустило агентство Reuters. Журналисты сообщили о переговорах Берлина с производителем MBDA по поводу поставок. При этом они сослались на высокопоставленных представителей немецкого правительства.