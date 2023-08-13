В «Музее пыток» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге 16-летняя школьница упала в обморок от увиденного и получила закрытую черепно-мозговую травму.

Издание «Фонтанка» рассказало, что девушка побывала на выставке, посвященной средневековому правосудию. Увиденное там настолько впечатлило ее, что школьница потеряла сознание и оказалась в больнице святой Марии Магдалины. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и не стали сразу же выписывать пациентку.

«Фонтанка» сообщает, что это не первый подобный случай. С выставки, на которой создана мрачная средневековая атмосфера, многие уходят в полуобморочном состоянии. Вход на нее разрешен с 12 лет. Но слишком впечатлительным особам и беременным женщинам посещать экспозицию настоятельно не рекомендуют.