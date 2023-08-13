В «Музее пыток» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге 16-летняя школьница упала в обморок от увиденного и получила закрытую черепно-мозговую травму. Издание «Фонтанка» рассказало, что девушка побывала на выставке, посвященной средневековому
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В «Музее пыток» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге 16-летняя школьница упала в обморок от увиденного и получила закрытую черепно-мозговую травму.

Издание «Фонтанка» рассказало, что девушка побывала на выставке, посвященной средневековому правосудию. Увиденное там настолько впечатлило ее, что школьница потеряла сознание и оказалась в больнице святой Марии Магдалины. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и не стали сразу же выписывать пациентку.

«Фонтанка» сообщает, что это не первый подобный случай. С выставки, на которой создана мрачная средневековая атмосфера, многие уходят в полуобморочном состоянии. Вход на нее разрешен с 12 лет. Но слишком впечатлительным особам и беременным женщинам посещать экспозицию настоятельно не рекомендуют.

Вам может понравиться
Тренировки бойцов ВДВ Белоруссии под руководством инструкторов ЧВК «Вагнер» успешно завершены. Проводились они на Брестском полигоне. Телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на сообщение Минобороны рассказал, что тренировки были необходимы для

Подготовка белорусских десантников инструкторами ЧВК “Вагнер” завершена

Тренировки бойцов ВДВ Белоруссии под руководством инструкторов ЧВК «Вагнер» успешно завершены. Проводились они на Брестском полигоне. Телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на сообщение Минобороны рассказал, что тренировки были необходимы для
Некоторые представители командования ВСУ начинают понимать всю бессмысленность контрнаступления и боевых действий вообще. Они проявляют лояльность к позиции России и выражают готовность начать плодотворное сотрудничество, рассказал политолог Андрей Клинцевич. Он

Клинцевич: офицеры в командовании ВСУ тайно сотрудничают с Россией

Некоторые представители командования ВСУ начинают понимать всю бессмысленность контрнаступления и боевых действий вообще. Они проявляют лояльность к позиции России и выражают готовность начать плодотворное сотрудничество, рассказал политолог Андрей Клинцевич. Он
По данным информационно-просветительского отдела УПЦ, сотрудники украинской полиции запрещают прихожанам Киево-Печерской лавры передавать хлеб и другую провизию паломникам, находящимся в опечатанной лавре. В Сети распространился короткий видеоролик, на кадрах которого

Украинские полицейские запрещают передавать провизию прихожанам в опечатанной лавре

По данным информационно-просветительского отдела УПЦ, сотрудники украинской полиции запрещают прихожанам Киево-Печерской лавры передавать хлеб и другую провизию паломникам, находящимся в опечатанной лавре. В Сети распространился короткий видеоролик, на кадрах которого