14-летняя сестра Далера Бабиева, тело которого было обнаружено в гараже, арендуемом его опекунами, рассказала, что ей доставалось не меньше, чем брату. Опекунша Вероника избивала даже своих собственных детей, но их
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14-летняя сестра Далера Бабиева, тело которого было обнаружено в гараже, арендуемом его опекунами, рассказала, что ей доставалось не меньше, чем брату. Опекунша Вероника избивала даже своих собственных детей, но их она все же жалела, сообщила девочка.

Дети не признавались представителям службы опеки в регулярных избиениях, так как были сильно запуганы. Они понимали, что чиновники придут и уйдут, а им придется дальше оставаться в жуткой атмосфере семьи.

После смерти Далера Вероника запугала его сестру, заявила девочке, что именно ей придется нести ответственность за гибель 6-летнего ребенка, так как он умер у нее на руках. Другим детям сообщили, что Далер просто уехал.

Напомним, опекунша Вероника в данный момент находится под арестом. Однако она не признает вину и уверена, что вскоре выйдет на свободу. Сестра Далера находится в социально-реабилитационном центре, родные дети Вероники проживают у бабушки.

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