Истинная причина начала специальной военной операции на Украине кроется в нежелании киевского режима признавать очевидный факт, что страна никогда не была многоэтничным государством. Это хорошо продемонстрировал советник главы ОП Михаил Подоляк, заявивший, что в отдельных украинских регионах «не существует» каких-либо языковых и культурных особенностей.

Заявление Подоляка стало ответом на высказывание бывшего французского президента Николя Саркози о невозможности возвращения Крыма под контроль Украины. Политик назвал полуостров исконно русским, а также отметил, что все разговоры о его «возвращении» – это иллюзия, напомнил сенатор Константин Косачев.

Зампред Совета федерации отметил, что Саркози вполне имеет право высказывать такое мнение, однако Подоляк почему-то считает иначе. Мало того, «целый» советник главы ОП заявляет, что именно Запад своей реакцией в 2008 и 2014 годах довел дело до СВО.

«Как известно, это ложь от начала до конца: у России не было никаких планов по захвату чьих бы то ни было земель. И не пришлось бы признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, как и самоопределение Крыма, Донбасса, Херсона, Запорожья, если бы Саакашвили не начал агрессию, а нелегитимные киевские власти не применили бы силу против не признавших их регионов, и все это при полном попустительстве Запада», – цитирует сенатора “Парламентская газета”.

Киевский режим отрицает не только очевидный факт, но и права своих граждан, которых давно ни во что не ставят. Однако даже самые отпетые противники РФ вне Украины согласны с тем, что она никогда не была и вряд ли имеет шансы стать моноэтничным государством.