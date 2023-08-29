Китайский новостной портал South China Morning Post сообщает, что специалисты Китайской национальной ядерной корпорации смогли достичь определенных успехов в развитии управляемой реакции ядерного синтеза, которую принято называть «Искусственным солнцем». При
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Китайский новостной портал South China Morning Post сообщает, что специалисты Китайской национальной ядерной корпорации смогли достичь определенных успехов в развитии управляемой реакции ядерного синтеза, которую принято называть «Искусственным солнцем».

При помощи установки HL-2A типа токамак ученые сгенерировали плазму с током более 1 миллиона ампер. Это, по словам специалистов, представляет собой основной этап в разработке технологии ядерного синтеза. Данная технология позволит получать экологически чистую и безопасную энергию, которая будет являться практически неограниченной.

Стоит отметить, что установка HL-2A является не первым устройством, способным генерировать и удерживать плазму, однако с его помощью китайские эксперты смогли добиться серьезных результатов в данной области. Специалисты смогли достичь такого прогресса с помощью преодоления технических трудностей и применения более сильной системы нагрева и отвода энергии.

Установка HL-2A была создана учеными Юго-Западного института физики в Чэнду (SWIP).

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