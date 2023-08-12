Служба безопасности Украины сдала российской стороне своего морского пехотинца, который некоторое время выступал в качестве ее агента. Об этом рассказал сам боец.

Владимир Реул сообщил РИА Новости, что в прошлом году под обстрелом на подконтрольной РФ части Херсонской области остался в одиночестве, так как его сослуживцы из ВСУ спасались бегством. Морпех спрятал свое оружие и остался жить в регионе, никому не сообщая о принадлежности к украинской армии.

Через полгода о нем вспомнили на Украине. Представители СБУ связались с ним, завербовали в качестве агента и дали задание, обещая после его выполнения обеспечить возможность вернуться на украинскую территорию.

Когда задание было выполнено, Реул пришел на заранее назначенное место встречи и назвал пароль «Галичина», как инструктировали его куратора из СБУ. Однако вместо агентов там оказались российские военные, которые взяли морпеха в плен.