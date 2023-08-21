Атаковавший Москву и сбитый в Истринском районе Подмосковья украинский беспилотник рухнул неподалеку от дома журналистки Маргариты Симоньян. Об этом рассказала она сама в своем тг-канале. «Тот беспилотник, что сбили в
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Атаковавший Москву и сбитый в Истринском районе Подмосковья украинский беспилотник рухнул неподалеку от дома журналистки Маргариты Симоньян. Об этом рассказала она сама в своем тг-канале.

«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице», – сообщила главный редактор RT.

Она также высказала благодарность, что уничтожение вражеского дрона обошлось без жертв и разрушений.

Утром 21 августа на пути к Москве силами средств РЭБ и противовоздушной обороны было сбито два украинских беспилотника – один в Одинцовском, а другой в Истринском районе. Из-за атаки было принято решение закрыть воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово. Там был объявлен режим “Ковер”.

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