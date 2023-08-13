Саперы Западного военного округа принимают весьма активное участие в специальной военной операции. В ходе наступления ВС РФ на Купянск они осуществляют сплошную очистку от мин и взрывоопасных предметов освобожденных населенных
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Саперы Западного военного округа принимают весьма активное участие в специальной военной операции. В ходе наступления ВС РФ на Купянск они осуществляют сплошную очистку от мин и взрывоопасных предметов освобожденных населенных пунктов.

Также они проводят инженерную разведку, постоянно находясь на несколько шагов впереди основных российских сил, проделывают проходы в минных заграждениях для техники и пехотных подразделений, сообщает издание «Известия».

По словам саперов, украинские боевики используют натовские и старые советские боеприпасы для минирования местности. Первые часто забрасываются в тыловые районы, в места проживания гражданского населения, что в очередной раз подтверждает – на людей Киеву совершенно наплевать.

Саперы стараются извлекать обнаруженные мины и подрывать их уже на полигоне. Однако часто бывают случаи, в которых боеприпасы следует уничтожать прямо на месте. Их нельзя транспортировать, так как это серьезный риск. В такой ситуации бойцы применяют огневой способ, причем делать это приходится по нескольку десятков раз в день.

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