В ходе онлайн-совещания Генштаба ВСУ с представителями Минобороны США украинцы получили серьезную взбучку за слишком медленное продвижение вперед. Это вынудило боевиков активнее атаковать в районе Времьевского выступа. Портал «Русская весна» сообщает, что противник сумел войти в населенный пункт Урожайное и занять несколько улиц.

Сейчас ситуация в селе крайне тяжелая, идут ожесточенные бои. Российские военные сопротивляются и пытаются вытеснить боевиков из населенного пункта.

Кроме того, сложная ситуация наблюдается и в районе Работино на Запорожском направлении. Там украинские войска вплотную подобрались к северным окраинам поселка.

Киевские СМИ как обычно начали трубить о победе. Они опубликовали карту, на которой видно продвижение якобы ВСУ из Старомайорского. Однако речь идет о российских подразделениях, просто журналисты в спешке в очередной раз все перепутали.