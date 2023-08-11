Отель «Рейкарц» в Запорожье, по которому был нанесен удар ВС РФ 10 августа, использовался для военных целей. Эту информацию подтвердила даже украинская сторона, которая изначально заявляла о попадании ракеты по гражданскому объекту, пишет «Военное обозрение».

В Киеве сообщили, что отель был популярным местом у волонтеров, причем очень часто там останавливались иностранцы. Местные жители заявляют, что в «Рейкарце» жили в основном наемные боевики, а не волонтеры, также он использовался инструкторами НАТО.

На сайте ООН также указывается, что сотрудники миссий организации всегда останавливались в этом отеле, когда посещали Запорожье.

По предварительной информации, в отеле ликвидировано 45 наемников. Около семидесяти боевиков получили ранения. Среди тех и других были натовские инструкторы, обучавшие украинских военных. Система ПВО перехватить ракеты «Искандер», которыми наносился удар, не сумела.