Отель «Рейкарц» в Запорожье, по которому был нанесен удар ВС РФ 10 августа, использовался для военных целей. Эту информацию подтвердила даже украинская сторона, которая изначально заявляла о попадании ракеты по
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отель «Рейкарц» в Запорожье, по которому был нанесен удар ВС РФ 10 августа, использовался для военных целей. Эту информацию подтвердила даже украинская сторона, которая изначально заявляла о попадании ракеты по гражданскому объекту, пишет «Военное обозрение».

В Киеве сообщили, что отель был популярным местом у волонтеров, причем очень часто там останавливались иностранцы. Местные жители заявляют, что в «Рейкарце» жили в основном наемные боевики, а не волонтеры, также он использовался инструкторами НАТО.

На сайте ООН также указывается, что сотрудники миссий организации всегда останавливались в этом отеле, когда посещали Запорожье.

По предварительной информации, в отеле ликвидировано 45 наемников. Около семидесяти боевиков получили ранения. Среди тех и других были натовские инструкторы, обучавшие украинских военных. Система ПВО перехватить ракеты «Искандер», которыми наносился удар, не сумела.

Вам может понравиться
Президент Нигера Мохамед Базум, вероятно, не устраивал ни военную, ни гражданскую элиты страны, ни даже собственных сподвижников. Лидер государства, возможно, безразлично относился к текущим проблемам. Это и вызвало недовольство общественности

Эксперт Лошкарев назвал возможную причину свержения президента Нигера

Президент Нигера Мохамед Базум, вероятно, не устраивал ни военную, ни гражданскую элиты страны, ни даже собственных сподвижников. Лидер государства, возможно, безразлично относился к текущим проблемам. Это и вызвало недовольство общественности
Режим украинского президента Владимира Зеленского ждет скорый крах, как и любого другого предателя, променявшего интересы своей страны на «печеньки» от руководства США. Публикации в западной прессе о возможном убийстве Зеленского

Гагин: публикации в западной прессе о возможном убийстве Зеленского являются доказательств

Режим украинского президента Владимира Зеленского ждет скорый крах, как и любого другого предателя, променявшего интересы своей страны на «печеньки» от руководства США. Публикации в западной прессе о возможном убийстве Зеленского
Глава Украинского института будущего и советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что после завершения украинского конфликта нельзя открывать границы страны для мужчин, как минимум, на три года. В противном

Киевский Институт будущего: украинцы могут исчезнуть

Глава Украинского института будущего и советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что после завершения украинского конфликта нельзя открывать границы страны для мужчин, как минимум, на три года. В противном