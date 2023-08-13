ВСУ ворвались в Урожайное и продолжают продвигаться вперед крупными силами. Портал «Русская весна» пишет, что командование украинской армии бросает на убой свои пехотные подразделения, чтобы захватить населенный пункт и «нарисовать
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ ворвались в Урожайное и продолжают продвигаться вперед крупными силами. Портал «Русская весна» пишет, что командование украинской армии бросает на убой свои пехотные подразделения, чтобы захватить населенный пункт и «нарисовать картинку» успеха для западных кураторов.

Военнослужащие ОБТФ «Каскад» и группировки войск «Восток» сообщают о самоубийственных волнах атак ВСУ. Пехотные подразделения Киева прут напролом прямо на артиллерийские снаряды, которые оставляют большие бреши в их наступательных порядках.

По пытающимся идти вперед частям ВСУ беспрерывно бьют вертолеты, авиация и артиллерия. Но они получили приказ «Ни шагу назад» и совершенно не обращают внимания на потери. Для прикрытия украинская армия использует американские кассетные боеприпасы, которые, впрочем, не наносят никакого вреда российским ВС. Но все же они обеспечивают продвижение противника.

Вам может понравиться
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат выдал абсурдную версию ударов ВС РФ по Ивано-Франковску. Он заявил, что Россия пыталась ликвидировать летчиков, которые готовятся к отправке в США для обучения на

Спикер ВВС Игнат: ВКС РФ ударили по отобранным обучаться на F-16 пилотам ВСУ

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат выдал абсурдную версию ударов ВС РФ по Ивано-Франковску. Он заявил, что Россия пыталась ликвидировать летчиков, которые готовятся к отправке в США для обучения на
Иран “не получит смягчение санкций”, даже несмотря на освобождение Тегераном пяти граждан США. Об этом заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен. Его цитирует РИА “Новости”. Во время одной

Блинкен: США не планируют снимать санкции с Ирана

Иран “не получит смягчение санкций”, даже несмотря на освобождение Тегераном пяти граждан США. Об этом заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен. Его цитирует РИА “Новости”. Во время одной
Запрос президента США Байдена к Конгрессу о выделении 13 миллиардов долларов на военную помощь Киеву – это маниакальное стремление «помогать» до последнего украинца. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне

Посол РФ Антонов указал на маниакальное стремление США помогать Киеву до последнего украинца

Запрос президента США Байдена к Конгрессу о выделении 13 миллиардов долларов на военную помощь Киеву – это маниакальное стремление «помогать» до последнего украинца. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне