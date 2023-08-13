ВСУ ворвались в Урожайное и продолжают продвигаться вперед крупными силами. Портал «Русская весна» пишет, что командование украинской армии бросает на убой свои пехотные подразделения, чтобы захватить населенный пункт и «нарисовать картинку» успеха для западных кураторов.

Военнослужащие ОБТФ «Каскад» и группировки войск «Восток» сообщают о самоубийственных волнах атак ВСУ. Пехотные подразделения Киева прут напролом прямо на артиллерийские снаряды, которые оставляют большие бреши в их наступательных порядках.

По пытающимся идти вперед частям ВСУ беспрерывно бьют вертолеты, авиация и артиллерия. Но они получили приказ «Ни шагу назад» и совершенно не обращают внимания на потери. Для прикрытия украинская армия использует американские кассетные боеприпасы, которые, впрочем, не наносят никакого вреда российским ВС. Но все же они обеспечивают продвижение противника.