Анастасия Назаренко, выигравшая Олимпиаду 2012 года в групповом многоборье по художественной гимнастике, рассказала, от чего может испытать оргазм. Эту информацию она опубликовала в социальной сети «Инстаграм» (экстремистская организация, деятельность которой на территории РФ запрещена).

«Единственный вид оргазма, который я испытываю — это гастрономический», – написала российская гимнастка.

Также она выложила фотографии, сделанные в одном из рыбных ресторанов Санкт-Петербурга.

В октябре 2022 года Назаренко стала гражданкой Соединенных Штатов. Она увлекается танцами, поэтому часто публикует в социальных сетях снимки со своими занятиями. Также в марте этого года она выложила фото без бюстгальтера, под которым написала, что жизнь ничему не учит.