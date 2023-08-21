Роза Сябитова, телеведущая и сваха, высказала мнение о разнице в темпе жизни между жителями Москвы и Санкт-Петербурга в интервью для журнала «Москвич Mag». Согласно словам Сябитовой, москвичи отличаются своим постоянным
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Роза Сябитова, телеведущая и сваха, высказала мнение о разнице в темпе жизни между жителями Москвы и Санкт-Петербурга в интервью для журнала «Москвич Mag».

Согласно словам Сябитовой, москвичи отличаются своим постоянным темпом жизни и склонностью к постоянному движению. В то время как жители других городов могут более спокойно относиться ко времени. Она подчеркнула, что москвичи всегда были известны своей торопливостью и стремлением всегда быть в курсе погоды. В сравнении с петербуржцами, которые, с ее слов, могут остановиться и рассказать несколько вариантов маршрута, москвичи могут даже без замедления движения указать направление жестом руки.

Сябитова также упомянула, что среди особенностей москвичей выделяется интерес к прогнозам погоды, что, по ее мнению, кажется странным, учитывая, что жители большого города, как правило, не зависят от погодных условий в такой степени, как сельские жители.

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