Государственная корпорация «Ростех» опубликовала в своем Телеграм-канале изображения современных образцов российской военной техники в виде фантастических трансформеров. При этом читателям предлагается принять участие в опросе, какой из видов военной техники выглядит наиболее грозно.

На поле боя в зоне проведения специальной военной операции около 90% используемой техники было произведено на предприятиях, входящих в состав госкорпорации «Ростех». В виде механизированных монстров были представлены следующие образцы военной техники: ТОС-1А (змей Горыныч), вертолет Ка-52 (боевой аллигатор), ЗРПК «Панцирь-С1» (русский носорог), барражирующий боеприпас «Ланцет» (смертоносная пчела), танк Т-90М (русский медведь) и самолет Су-57 (сокол российских ВКС).

«Панцирь-С1» представлен в виде боевого носорога, который также ревностно оберегает свою родную землю, как грозное животное свою территорию от вторжения противника. Боевой вертолет Ка-52, давно получивший прозвище «Аллигатор», в виде механизированной рептилии способен сомкнуть в смертоносной хватке свои челюсти на горле вражеской бронетехники.