Боец ВС РФ Виктор Раидин, которого освободили по обмену из украинского плена, рассказал о праздновании своего 25-летия в подвале у боевиков ВСУ. Тогда совершенно неожиданно незнакомый пленный преподнес ему в подарок кусок хлеба.

В плен Раидин попал 1 апреля в боях за Водяное. 10 мая у бойца был день рождения, но в украинских застенках говорить о какой-то торжественной праздничной атмосфере было точно нельзя.

«И вдруг ни того ни с сего (…) он (незнакомый пленный — прим. Discover24.ru) ко мне подходит и просто [дает] ломоть хорошего черного хлеба и говорит: “На!” Я смотрю [и спрашиваю]: “Это что такое?” Он говорит: “Это хлеб. С днем рождения”», – рассказал военнослужащий.

По словам бойца, это был довольно дорогой подарок, который он будет помнить всю оставшуюся жизнь. С кормежкой в украинском плену все было очень плохо, в основном военнослужащие голодали, так как на день им выдавали не больше двух кусков хлеба.

Также ранее Раидин рассказал о съемках видео Службой безопасности Украины. Пленных вынуждают делать антироссийские заявления и снимают все это на камеру.