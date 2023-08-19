Боец ВС РФ Виктор Раидин, которого освободили по обмену из украинского плена, рассказал о праздновании своего 25-летия в подвале у боевиков ВСУ. Тогда совершенно неожиданно незнакомый пленный преподнес ему в
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боец ВС РФ Виктор Раидин, которого освободили по обмену из украинского плена, рассказал о праздновании своего 25-летия в подвале у боевиков ВСУ. Тогда совершенно неожиданно незнакомый пленный преподнес ему в подарок кусок хлеба.

В плен Раидин попал 1 апреля в боях за Водяное. 10 мая у бойца был день рождения, но в украинских застенках говорить о какой-то торжественной праздничной атмосфере было точно нельзя.

«И вдруг ни того ни с сего (…) он (незнакомый пленный — прим. Discover24.ru) ко мне подходит и просто [дает] ломоть хорошего черного хлеба и говорит: “На!” Я смотрю [и спрашиваю]: “Это что такое?” Он говорит: “Это хлеб. С днем рождения”», – рассказал военнослужащий.

По словам бойца, это был довольно дорогой подарок, который он будет помнить всю оставшуюся жизнь. С кормежкой в украинском плену все было очень плохо, в основном военнослужащие голодали, так как на день им выдавали не больше двух кусков хлеба.

Также ранее Раидин рассказал о съемках видео Службой безопасности Украины. Пленных вынуждают делать антироссийские заявления и снимают все это на камеру.

Вам может понравиться
Российский актер и режиссер Дмитрий Иосифов прославился еще в детстве ролью Буратино в фильме режиссера Леонида Нечаева «Приключения Буратино». Актер рассказал журналистам, что, будучи 9-летним мальчиком из Минска, за главную

Дмитрий Иосифов рассказал, сколько получил за роль в «Буратино»

Российский актер и режиссер Дмитрий Иосифов прославился еще в детстве ролью Буратино в фильме режиссера Леонида Нечаева «Приключения Буратино». Актер рассказал журналистам, что, будучи 9-летним мальчиком из Минска, за главную
Уровень заполнения газовых хранилищ в Румынии на текущий момент составляет около 80%, что является рекордным показателем для августа. Поэтому Румыния без проблем пройдет следующий зимний период. С таким заявлением выступил

«Не будут дрожать от холода зимой»: Минэнерго Румынии утверждает о достаточных запасах газа

Уровень заполнения газовых хранилищ в Румынии на текущий момент составляет около 80%, что является рекордным показателем для августа. Поэтому Румыния без проблем пройдет следующий зимний период. С таким заявлением выступил
Провал украинского контрнаступления, который уже абсолютно очевиден даже для западных партнеров Киева, открывает для России новые стратегические возможности. Именно они обсуждались на совещании в Ростове-на Дону, куда лично приезжал президент

МК: Рожин обосновал суть совещания Путина в штабе СВО в Ростове

Провал украинского контрнаступления, который уже абсолютно очевиден даже для западных партнеров Киева, открывает для России новые стратегические возможности. Именно они обсуждались на совещании в Ростове-на Дону, куда лично приезжал президент