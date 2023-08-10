Российский фитнес-тренер и эксперт сети спортивных клубов XFIT Юлия Гуляева заявила, что занятие бегом вовсе не способствует похудению, как считают многие люди. По словам эксперта, поддерживать хорошую физическую форму поможет
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Российский фитнес-тренер и эксперт сети спортивных клубов XFIT Юлия Гуляева заявила, что занятие бегом вовсе не способствует похудению, как считают многие люди. По словам эксперта, поддерживать хорошую физическую форму поможет соблюдение правильного питания и, конечно же, режим тренировок.

Гуляева отметила, что бег представляет собой кардионагрузку, которая не способствует формированию мышечной массы. «За 30-40 минут бега расходуется не так много калорий», – заявила фитнес-тренер.

Также эксперт подчеркнула, что кардионагрузки натощак, о пользе которых так много информации гуляет в Интернете, на самом деле не помогут похудеть. Организм устроен таким образом, что изначально расходуются углеводы, и только потом начинают расщепляться жиры.

Поэтому в целях похудения Гуляева порекомендовала выбирать функциональные или силовые занятия. Таким образом, можно не только сжечь лишний жир, но и сформировать мышечную массу.

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