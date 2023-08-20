Снайпер ВС РФ с винтовкой ОСВ-96 ликвидировал 20 украинских военных и уничтожил две бронемашины, сообщает РИА Новости. Со ссылкой на представителя компании «Высокоточные комплексы» журналисты сообщили, что российский боец продемонстрировал
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Снайпер ВС РФ с винтовкой ОСВ-96 ликвидировал 20 украинских военных и уничтожил две бронемашины, сообщает РИА Новости.

Со ссылкой на представителя компании «Высокоточные комплексы» журналисты сообщили, что российский боец продемонстрировал мастерство владения крупнокалиберной снайперской винтовкой. Он сперва поразил 2 бронеавтомобиля, а затем открыл огонь по пехотинцам и ликвидировал 20 боевиков.

Снайпер стрелял с расстояния в 700 метров, уточняют авторы публикации.

По словам источника, ОСВ-96 является вооружением предыдущего поколения. Именно на ее основе разработана новейшая винтовка «Астарта», представленная на военно-техническом форуме «Армия-2023». Это мероприятие 20 августа завершается в Кубинке под Москвой, в парке «Патриот».

Вам может понравиться
Сразу в нескольких районах Москвы жители города слышали сильный взрыв. Кроме того, очевидцы сообщают, что видели беспилотный аппарат, летевший в Красногорском районе над СНТ «Зарница». Беспилотник проследовал вдоль Новой Риге,

Мощный взрыв украинского дрона «Бобёр» был виден и слышен в нескольких районах Москвы

Сразу в нескольких районах Москвы жители города слышали сильный взрыв. Кроме того, очевидцы сообщают, что видели беспилотный аппарат, летевший в Красногорском районе над СНТ «Зарница». Беспилотник проследовал вдоль Новой Риге,
В ночь на 19 августа российская противовоздушная оборона перехватила вражескую ракету ЗРК С-200, модернизированную для ударов по наземным целям. Очередную террористическую атаку на Крымский полуостров удалось предотвратить. В Минобороны заявляют,

Минобороны РФ сообщило о попытке Киева атаковать ракетой С-200 территорию Крыма

В ночь на 19 августа российская противовоздушная оборона перехватила вражескую ракету ЗРК С-200, модернизированную для ударов по наземным целям. Очередную террористическую атаку на Крымский полуостров удалось предотвратить. В Минобороны заявляют,
В возрасте 58 лет 18 августа 2023 года в Волгограде ушел из жизни знаменитый актер Нового Экспериментального Театра Сергей Викторов. Соответствующий некролог был опубликован на официально портале НЭТ. Коллектив Нового

На 58-м году жизни в Волгограде ушел из жизни актер НЭТ Сергей Викторов

В возрасте 58 лет 18 августа 2023 года в Волгограде ушел из жизни знаменитый актер Нового Экспериментального Театра Сергей Викторов. Соответствующий некролог был опубликован на официально портале НЭТ. Коллектив Нового