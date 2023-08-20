Снайпер ВС РФ с винтовкой ОСВ-96 ликвидировал 20 украинских военных и уничтожил две бронемашины, сообщает РИА Новости.

Со ссылкой на представителя компании «Высокоточные комплексы» журналисты сообщили, что российский боец продемонстрировал мастерство владения крупнокалиберной снайперской винтовкой. Он сперва поразил 2 бронеавтомобиля, а затем открыл огонь по пехотинцам и ликвидировал 20 боевиков.

Снайпер стрелял с расстояния в 700 метров, уточняют авторы публикации.

По словам источника, ОСВ-96 является вооружением предыдущего поколения. Именно на ее основе разработана новейшая винтовка «Астарта», представленная на военно-техническом форуме «Армия-2023». Это мероприятие 20 августа завершается в Кубинке под Москвой, в парке «Патриот».