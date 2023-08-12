Мощный взрыв в Киеве уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot, полученный Украиной от Германии. Портал «Военное обозрение» со ссылкой на турецкие медиаресурсы сообщил, что ЗРК располагался рядом с аэропортом «Жуляны». Источники ссылаются
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Мощный взрыв в Киеве уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot, полученный Украиной от Германии. Портал «Военное обозрение» со ссылкой на турецкие медиаресурсы сообщил, что ЗРК располагался рядом с аэропортом «Жуляны».

Источники ссылаются на фотографии со спутников. Спецслужбы Украины уже сбились с ног в поисках утечки информации о местоположении американского комплекса, так как удар ракетой «Кинжал» наносился точно по нему. Данные были получены агентурной и радиотехнической разведкой, также важную роль в уничтожении системы ПВО сыграл спутник «Кондор».

Сейчас в распоряжении ВСУ остается не больше двух батарей ЗРК «Пэтриот». Они не в состоянии защитить все стратегически важные объекты страны и поэтому задействуются только в Киеве. На Украине неоднократно говорили, что для повышения эффективности противовоздушной обороны необходимо не меньше 10 американских систем.

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