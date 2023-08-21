Взрывная волна от удара ракеты «Искандер» по драмтеатру в Чернигове вызвала значительное волнение среди политической элиты Украины, привлекая внимание следователей Службы безопасности Украины, пишет «Свободная пресса».

В субботу под руководством местной ВГА и кластера технологий Brave1 была проведена выставка дронов под названием «Лютые пташки». Организатором мероприятия была Марина Берлинская, известная участница Майдана, бывшая разведчица, которая также принимала участие в событиях на Донбассе, а также является руководителем волонтерского фонда «Дроны победы».

На форуме присутствовали 23 иностранных участника, включая офицеров из Польши, Германии и Литвы, а также разведчиков BND и ССО Украины. Для сохранения конспирации, всем участникам было запрещено появляться в военной форме. Мероприятие началось в 10:00, и в 10:30 произошел удар ракеты «Искандер».

Сама Марина Берлинская отметила, что это не была обычная бизнес-выставка, а закрытая встреча инженеров, военных и волонтеров, посвященная передовым технологиям. Участникам было предложено укрыться, но некоторые люди, к сожалению, вышли на улицу. В убежище остались все целыми. Берлинская отметила, что она находилась там всего за минуту до удара.

Местные СМИ также сообщают о возможной утечке информации в высших кругах Украины. Только оттуда могли быть получены данные для точного удара ракетой «Искандер» в стартовой позиции.