Экипаж реактивной системы залпового огня «Град» на Краснолиманском направлении задействовал метод огневого прочесывания для ликвидации живой силы противника. Бойцы Центрального военного округа разгромили подразделения ВСУ, спрятавшиеся в лесополосе, сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство рассказало, что российские военные быстро среагировали на получение координат противника и за несколько минут выехали на огневую позицию и развернули РСЗО.

«После подтверждения команды на открытие огня военнослужащие произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 10 км по цели», – сообщает источник.

В ЦВО добавили, что «Грады» показали высокую эффективность и точность ударов по вражеским позициям. Поражение целей фиксировалось кружащими над противником разведывательными дронами.

Метод огневого прочесывания позволяет успешно уничтожать врага, который скрывается в лесных массивах или рассредотачивается на большом участке.