Артиллеристы ВС России в Луганской Народной Республике ликвидировали пункт управления подразделения иностранных наемников, сражающихся на стороне ВСУ. Об этом сообщили представители Министерства обороны России со ссылкой на начальника пресс-центра группировки
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Артиллеристы ВС России в Луганской Народной Республике ликвидировали пункт управления подразделения иностранных наемников, сражающихся на стороне ВСУ. Об этом сообщили представители Министерства обороны России со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.

По информации Астафьева, российские артиллеристы осуществили удар по объекту противника, размещенному в населенном пункте Николаевка. Вражеский объект был уничтожен расчетами реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», – говорится в сообщении. Кроме того, артиллерия ВС России осуществила удар по палаточному лагерю украинских боевиков в районе населенного пункта Райское, расположенного на территории Донецкой Народной Республики.

Также авиацией группировки «Юг» был нанесен удар по складу боеприпасов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Белой Горы и пункту их временной дислокации.

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